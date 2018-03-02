Ersoy Dede'den ilginç TRT savunması!

Ersoy Dede, TRT'nin pek çok şarkıya yasak getirmesini eleştirenlere verdi veriştirdi.

Star yazarı Ersoy Dede, TRT'nin yasaklarını savunurken Ertuğrul Özkök'ün Sibel Can'a uyguladığı sansürü köşesine taşıdı.

Ersoy Dede "Artık zaman değişti, eskiden canlı yayınlarda rakı masaları kuruluyordu, şimdi bırak TRT'yi herhangi bir televizyonda bunu yapabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

İşte Ersoy Dede'nin yazısından "Herhangi bir televizyonda rakı masası kurabilir misiniz?" başlıklı o bölüm:

İki gündür ‘TRT’nin yasakladığı şarkılar’ diye bir liste dolaşıyor ortalarda.. Uzun yıllar TRT Radyo 1’de program yapmış bir kardeşiniz olarak bu hassasiyeti en iyi bilenlerden biriyim..

Gelin biraz zamanda yolculuk yapalım.. 90’ların başı.. Rahmetli Adnan Şenses İBO Şov’da…

Önce ‘Doldur be meyhaneci’yi okuyor.. Peşinden ‘Neden saçların beyazlamış arkadaş’.. İbrahim Tatlıses stüdyoya çilingir sofrası kurdurmuş.. Adnan Şenses,‘doldur gitsin’ diye bağırdıkça kenarda bir eleman rakı kadehini dikiyor kafaya.. Adnan Şenses peşinden, ‘yaşamaya küstürüp içtiren mi var’ diyor, eleman pert..

Şimdi TRT yasaklarını gündem yapan herhangi bir özel televizyon kanalı, yapsın bakalım böyle program.. Ve CHP de ‘özgürlükler’ adına savunsun..Kanal 7’de Hasan Kaçan, Folk Şov adında bir program yapıyordu.. Müdavimiydik.. Köhne bir memur masası. Depo görünümlü bir stüdyo.. Programda sigara serbest.. Alev Alatlı’nın katıldığı bir bölümde hatırlarım dumandan göz gözü görmüyordu.. Sigara yasağının en anarşisti Okan Bayülgen değil mi?.. Hadi içsin televizyonda..

Ertuğrul Özkök, Sibel Can’ın vaktiyle kendi gazetelerinde üstsüz yayınlanmış fotoğrafını geçen yıl sansürleyerek verdi… Aynı fotoğrafı.. Zaman da şartlar da değişiyor anlayacağınız..