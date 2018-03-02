RTÜK üyesi: Youtube'yi değil orayı denetleyeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, Meclis'te görüşülen yasa tasarısının kendilerine YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerini değil, BluTV, Puhu TV ve Netflix platformları denetleme yetkisi vereceğini bildirdi. Ersoy, bu yayınlara 'el atmak' zorunda olduklarını söyledi.

Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) Genel Direktörü olan Ersoy, düzenlemeye yönelik eleştirileri değerlendirerek, internetin denetiminin söz konusu olmadığını söyledi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun böyle bir görevi üstlenmesi hem yasal hem de pratik açıdan mümkün değil. Yapılmak istenen düzenleme öncelikle sadece karasal, uydu ve kablo ortamında yapılan yayıncılığın internet ortamındaki uzantısı şeklinde. Yani internet ortamında yapılacak yayıncılıkla ilgilidir."

BLUTV, PUHU TV, NETFLİX…

RTÜK üyesi Ersoy, yasal düzenlemenin ikinci ayağının ise sadece internet üzerinden yayıncılık faaliyeti yürüten BluTV, Puhu TV, Netflix gibi platformlarla ilgili olduğunu söyledi.

Dünyada linear ve nonlinear olarak adlandırılan program akışlı olan ve olmayan ya da isteğe bağlı yayıncılık olarak tanımlanabilecek bir yayıncılık sisteminin yaygınlaştığına işaret eden Ersoy, "Bu tip yayıncılık türünde izleyici daha aktif, karar verici ve merkezi pozisyonda. Yayıncı izlenecek içeriği belirlemiyor, izleyici belirliyor. Örneğin film, dizi, spor, müzik gibi içerikler var. Bunlar kataloglar halinde sıralanmış, depolanmış duruyor. İzleyici neyi izlemek istiyorsa istediği zamanda istediği içeriği izleme şansına sahip" diye konuştu.

'HEM UCUZ, HEM DENETİMSİZ, HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYOR'

Bu tip yayınların sadece internet ortamından yapıldığını, izleyicinin çok zengin bir içerikten istifade ettiğini fakat bunun karasal, uydu ve kablo mecralarındaki yayıncılar açısından hem ucuz hem de denetimsizlik nedeniyle haksız bir rekabet ortamı oluşturduğunu savunan Ersoy, geleneksel yayıncıları korumak için RTÜK'ün bu alanı düzenlemek zorunda olduğunu iddia etti.

'RTÜK EL ATMAK ZORUNDAYDI'

Ersoy, çocuk ve gençlerin artık TV'den ziyade internet mecrasından yayınları izlediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu alanın denetlenmemesi çocukların çok sakıncalı içeriklerle karşı karşıya kalmasını da beraberinde getiriyor. Çocukların korunması Anayasal bir zorunluluk olduğu için (Anayasa 41. madde) RTÜK, çocukları, gelecek nesli korumak adına bu alana el atmak zorundaydı. Yani yeni yasal düzenleme, geleneksel yayıncıların internet ortamına uzanan yayınları ile geleneksel ortamlarda yayın yapmayan fakat onların sahip olduğu içeriğin tamamını hatta ötesini içinde barındıran yayıncıları da denetleme imkanı verecek."

'İNTERNET ORTAMINDA YAYINCILIK FAALİYETİ YAPANLARI DENETLEYECEĞİZ'

Doç. Dr. Hamit Ersoy, internetten yapılan söz konusu yayıncılık faaliyetlerinin hangi platformları kapsayacağına yönelik şunları söyledi:

"Netflix, BluTV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Onların dışında YouTube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK'ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir. İnternet ortamında 'geleneksel mecralarda yapılan içeriği' paylaşan, şimdilik 'yayıncı' denmeyen ama aslında internet ortamında yayıncılık yapan kuruluşları denetleyeceğiz sadece. Dolayısıyla şu ana kadar gösterilen tepkilerin yersiz olduğunu, endişeye mahal olmadığını, uçsuz bucaksız internet dünyası içinde çok sınırlı bir yetkinin RTÜK'e verildiğinin ve Avrupa Birliği standartlarına göre yayıncı kimliği taşımayan hiçbir kullanıcının içeriğinin denetlenmeyeceğinin bilinmesi gerekiyor."