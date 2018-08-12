Yandaş medya yine hedef gösterdi

Sabah, doların yükselişini “ABD'nin ekonomik terör saldırısı” diye niteledi ve Fox TV tarafından Türkiye’de operasyon yürütüldüğünü iddia etti.

Gazete, "operasyonu kanalın Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve sunucu Fatih Portakal yürütüyor" iddiasında bulundu.

Sabah, söz konusu haberinde şu ifadeleri kullandı: “Sahibi tescilli Türkiye düşmanı Murdoch olan Fox TV, ekonomik 15 Temmuz'u zil takıp oynayarak karşılayacak kadar pervasızlaştı.

Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağındaki Fox TV'de, operasyonu Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor. Fox Türkiye hiç gecikmeden, ekonomik kriz tellallığına başladı.

ABD'deki merkeziyle eş zamanlı bir saldırı başlatan Fox Türkiye, ana haber bülteninde muhalefet ile birlikte iktidara yüklenerek, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşı perdelemeye çalıştı.”

Bozkurt'un işine son

Sabah’ın hedef göstermesinin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un işine son verildi. Deneyimli gazeteci Sedat Bozkurt, 2007’den Fox Haber'de görev yapıyordu. Bozkurt'un yerine FOX TV 'nin Ankara haber müdürlüğüne Tülay Öçten getirildi.

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Gazeteciler için araştırma teklifi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, çalışan ve işsiz gazetecilerin yaşadığı sorunlar ile basın ve medya sektörü üzerinde artan ekonomik ve sosyal baskıların araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. Sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde; basındaki tekelleşme ve siyasi iktidar baskısıyla giderek büyüyen sendikasızlaştırma hareketinin, medya mensuplarını iş güvencelerinden yoksun hale getirdiği belirtildi. Gerekçede, “Ülkemizde işsiz gazeteciler gibi çalışan gazetecilerinde birçok sorunu vardır. Sektörde, maalesef oldukça fazla sayıda gazetecinin aldıkları ücretlerin tamamının bordroya yansımadığı, bu kişilerin asgari ücretten istihdam edildiği gözlemlenmektedir. Gazetecilerin emekli olurken mağdur olmasına yol açan bu uygulamaya bir an önce son verilmesi gerekmektedir” denildi