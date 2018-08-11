Eski TRT spikeri hayatını kaybetti

Halk TV Yayın Konseyi Başkanı ve Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar twitter hesabında eski TRT Spikerlerinden Atilla Sarıkayalı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu… Uğur Dündar, “TRT’den spiker arkadaşımız, Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından DR.Atilla Sarıkayalı’yı maalesef bugün bir kalp krizi sonucu kaybettik. Acımız çok büyük. Çok iyi bir insan, eşi bulunmaz bir dosttu… Mekânı cennet olsun…” Paylaşımını yaptı..

Atilla Sarıkaya, İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlkokulu, Üsküdar Paşakapısı ilkokulu’nda, ortaokulu Üsküdar orta okulu’nda, lise tahsilini ise Kabataş erkek lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1972 yılında Ankara Üniversitesi tıp fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi iken 1971 yılında TRT ‘nin açmış olduğu spikerlik sınavını kazanarak TRT’ye girdi.

1980 yılında Türkiye Radyolarında ilk kez, canlı gece kuşağını “gecenin içinden” adı altında, haftanın üç günü ve toplam dört buçuk saat olarak başlattı.

1990 yılı mayıs ayında, TRT kurumundaki görevinden istifa ederek, reklam, produksiyon ve halkla ilişkiler konusunda hizmet veren ara ajans’ın kurucusu ve ortağı oldu.1990 – 1993 yılları arasında da, ara ajans’ta yöneticilik yaptı.

2000 yılından bu yana, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı ve akşam okulları ile aktör stüdyolarında diksiyon, iletişim teknikleri ile konuşma sanatları derslerinin yanı sıra siyaset ve iş dünyasından da pek çok sayıda kişiye ve kurum çalışanına etkili konuşma konusunda eğitim verdi.