CHP'den gazeteciler için araştırma önergesi

CHP’li Sancar, çalışan ve işsiz gazetecilerin yaşadığı sorunlar ile basın ve medya sektörü üzerinde artan ekonomik ve sosyal baskıların araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde; basındaki tekelleşme ve siyasi iktidar baskısıyla giderek büyüyen sendikasızlaştırma hareketinin, medya mensuplarını iş güvencelerinden yoksun hale getirdiği belirtildi.

‘MEDYA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ARTAN EKONOMİK BASKI’

Gerekçede, “Ülkemizde işsiz gazeteciler gibi çalışan gazetecilerinde birçok sorunu vardır. Sektörde, maalesef oldukça fazla sayıda gazetecinin aldıkları ücretlerin tamamının bordroya yansımadığı, bu kişilerin asgari ücretten istihdam edildiği gözlemlenmektedir. Gazetecilerin emekli olurken mağdur olmasına yol açan bu uygulamaya bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Çalışan ve işsiz gazetecilerin yaşadığı sorunlar ile basın ve medya sektörü üzerinde artan ekonomik ve sosyal baskıların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.” denildi