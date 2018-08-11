Haber 7'de bayrak değişimi

Haber7.com’da bayrak değişimi yaşandı. Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan görevini, Kanal 7 Haber Müdürü Adnan Gayhan’a devretti.

Kanal 7 Medya Grubu bünyesinde gerçekleştirilen görev değişikliği sonrası İbrahim Erdoğan, Dijital Projeler Koordinatörlüğü görevine atandı.

Adnan Gayhan kimdir?

1975 İstanbul doğumlu olan Adnan Gayhan, İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Kanal 7 Haber Merkezinde gazetecilik mesleğine başlayan Gayhan, görev yaptığı 20 yıl boyunca sırasıyla muhabirlik, istihbarat şefliği ve haber müdürlüğü görevlerini yürüttü. Gayhan, 9 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Haber7.com Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Gayhan, Arapça ve İngilizce dillerini bilmektedir.