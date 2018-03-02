Beyaz Show neden yok? Beyazıt Öztürk açıkladı…

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Beyaz Show bu akşam da yayınlanmayacak.

İzleyici "Beyaz Show neden yayınlanmayacak?" sorusunu sormaya başladı. Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük beğeniyle izlenen talk show programı Beyaz Show'un neden yayınlanmayacağını Beyazıt Öztürk açıkladı...

Beyaz Show, Zeytin Dalı Operasyonu’ndan gelen şehit haberleri üzerine bu akşam yayınlanmayacak.

BEYAZIT ÖZTÜRK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili bir açıklama yapan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk “Çok üzgünüz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SHOW YERİNE GÜLİZAR

Beyaz Show yerine bu akşam, Kanal D ekranlarında yayın hayatına bu sezon başlayan dizi Gülizar yayınlanacak. Kanal D gündemdeki gelişmeler sonrasında yayın akışını güncelledi.