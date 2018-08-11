Ahmet Hakan: Acaba Muharrem İnce bunu diyor mudur?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD-Türkiye krizini ve dalgalı bir seyir izleyen doları köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'ın "Hepimiz aynı gemideysek" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

- “Hepimiz aynı gemideyiz / Hepimiz aynı gemide değiliz” şeklinde yürütülen saçma, mantıksız, sersem, şapşal, gereksiz, kof tartışmaya son vermeliyiz.

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- Kaptan ve mürettebatın gemiyi sağ salim limana ulaştırmak gibi bir yükümlülükleri olduğunu ve bu yükümlülüklerinin hiçbir gerekçeyle askıya alınmaması gerektiğini asla unutmamalıyız.

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- Gemi yolcularının geminin akıbetinden endişelenmeye ve “Önlem al kaptan” diyerek talepte bulunmaya hakları olduğunu kabul etmeliyiz.

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- Endişe eden ve çözüm talep eden gemi yolcularına “gemi haini” dememeliyiz.

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- “Gemi batsın, bu iktidar gitsin” diye dua edenin şapşallığı ile “Geminin akıbeti önemli değil, önemli olan iktidarın akıbeti” diyenin şapşallığı arasında pek bir fark olmadığını görmeliyiz.

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- Gemiyi batırmak isteyenlerden ve gemi dışı koşullardan şikâyet etmenin hiçbir derde devâ olmadığını hepimiz görmeliyiz.

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- “Tamam, gemimizi batırmak isteyenler var ama gemiyi batırmak isteyenlere karşı bu zamana kadar neden etkili önlemler almadık? Hepsinden daha önemlisi, bizim gemi niye bu kadar kolay su alıyor?” sorularını açık yüreklilikle sormalıyız.

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- Hepimiz elbirliğiyle geminin batmamasını sağlamak için en rasyonel, en akılcı, en gerçekçi, en sonuç alıcı önlemlerin alınmasına katkı sunmalıyız.

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MERAK EDİYORUM

- Acaba Kemal Kılıçdaroğlu içinden “Ben şu dolar işine hiç karışmayayım, herkes kendini kurtarır, olan bana olur” diyor mudur?

- Acaba Muharrem İnce içinden “İyi ki ikinci tura falan kalıp da kazanamadık... Yoksa bu dolar işi benim üzerime kalacaktı” diyor mudur?

- Acaba Devlet Bahçeli içinden “Seçimi iyi ki öne aldırttım. Yoksa doların şu haliyle seçime gidilecekti” diyor mudur?

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