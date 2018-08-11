CNN Türk'ten ayrılan Ebru Baki hangi kanalla anlaştı?

CNN Türk'le yollarını ayıran Ebru Baki'nin TGRT Haber'le anlaştığı öğrenildi. Ören Ailesi ile el sıkışan Baki, TGRT Haber'de ekonomi servisini yönetecek.

Ebru Baki kimdir?

1975, İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Baki, üniversite eğitimine devam ederken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yapmaya başladı.

Okul ve çalışma hayatını birlikte yürüttü. Üniversiteyi ise bölüm ve okul birincisi olarak tamamladı. Öğrenciyken Cumhuriyet Dergi’de yayınlanan dizi haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü. Bu ödüller yurtdışı kurs eğitim imkanlarını da beraberinde getirdi.

Lise'den itibaren belirli dönemlerde eğitim amacıyla yurtdışında bulundu ve öğrenci değişim programları ile çeşitli burslardan yararlandı.

İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sundu. Bir yandan da muhabirliğe devam etti. 2001-2014 yılları arasında CNN TÜRK'te ekonomi programları hazırladı aynı zamanda editörlük yaptı. 2014 yılında Ekonomi Haber Müdürü oldu. 2016 yılında CNN TÜRK Ekonomi Müdürlüğüne atandı.