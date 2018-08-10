Ünlü sunucunun burnu kırıldı!

TRT Haber'de canlı yayınlanan Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu’nun burnu kırıldı.

Deneyimli gazeteci, stüdyo çıkışı dalgınlıkla burnunu cam kapıya çarptığını ve kaza sonrası bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Yaşadığı talihsiz kaza için kişisel instagram hesabından bir de paylaşım yapan Kozluklu, olayı ti’ye alarak, “Trump burnumu kırdırdı. Estetik yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

Kozluklu ayrıca, yakın arkadaşı Prof. Dr. Sedat Aybar, olayla ilgili kurduğu senaryoyu şu şekilde takipçilerine aktardı:

“Cesur gazeteci Fuat Kozluklu saldırıya uğradı. Saldırganlardan dördünü hastanelik eden Kozluklu, kaçan diğer saldırganları kovalarken ayağının kayıp düşmesi sonucu hafifçe yaralandı.

Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında polis, bu menfur saldırının Adnan Oktar'ın kedicikleriyle veya Mister Donald Trump'la bir ilgisinin olmadığını; başka kediciklerden ve dış güçlerden şüphelenildiğini belirtti. Saldırının ardından konuşan Fuat Kozluklu, bu tür olaylarla çok karşılaştığını, her seferinde kendisine saldıranları pişman ettiğini, bu işin de sonuna kadar gideceğini, gerekirse Malatya'dan takviye yardım getireceğini bildirdi.

Kendisine geçmiş olsun dilekleri için hastaneye koşan medya, siyasetçi, bilim insanı ve öğrenci kalabalığı izdihama neden oldu, polis hastane yolunu trafiğe kapattı."