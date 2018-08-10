Demirören Medya'da skandal kovma gerekçesi

Yazgülü Aldoğan'ın işten çıkarılma gerekçesi olarak ise '15 Temmuz' gösterildi.

Gazeteci Yazgülü Aldoğan'ın Posta'daki yazılarına son verilmiş, gazetedeki en son yazısı 12 Temmuz'da yayımlanmıştı. Uzun yıllardır Posta'da yazan Aldoğan, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında askeri öğrencilerin durumlarını sıklıkla köşesine taşıyordu. Aldoğan tazminat hakkı ödenmeden işine son verilmişti.

Odatv'de yer alan habere göre Aldoğan’ın işten çıkarma gerekçesi sosyal medya paylaşımları gösterildi. Aldoğan'a iletilen fesih gerekçesinde Aldoğan’ın “15 Temmuz gecesi yalanları” ve “Asla unutmayacağız öz kardeşimi katledenleri, köprüye götürenleri şu anda itibarsızlaştırılanları ve masum olduğu halde saldıranları” ifadelerini paylaştığını belirtildi.

Fesih belgesinde, “İşbu paylaşımlarınızda tarafsızlığınızı ve eleştiri sınırlarını aşmış olmanız işyerinde olumsuzluklara neden olmuş ve şirketimiz açısından iş ilişkisinin sürdürülmesi beklenemez bir hal almıştır” ifadelerine yer verildi.

Aldoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yazgülü Aldoğan tek başına bir kadındır, arkası, cemaati, klübü, şusu busu yoktur, hak hukuk da malum, sürünsün biraz zihniyetine ne çabuk geldik? Bundan sonrası hukuk mücadelesidir, siz okurlarıma o pek kızdıkları sosyal medyadan veda ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in sahipliğindeki Demirören Medya Grubu'na resmen satıldıktan sonra yayın politikasında ciddi değişiklikler yaşanmıştı. Grup bünyesindeki gazete ve televizyon kanallarında çalışan pek çok gazeteciyle de yollar ayrılmıştı.