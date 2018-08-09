İsmail Saymaz: Sizi öpebilir miyim?

Lüleburgaz Belediyesi tarafından iki yıldan bu yana gerçekleştirilen Çınaraltı Sohbetleri’nin, 1 Ağustos’ta Zübeyde Hanım Parkı’nda Umut Verenler “Medya” başlığıyla yapılan programın konuşmacıları gazeteciler Melis Alphan ve İsmail Saymaz oldu.

Moderatörlüğünü Celal Pir’in yaptığı programdan önce Lüleburgaz’ı gezen konuşmacılarla röportaj yapıldı. Yapılan özel röportajda Lüleburgaz ve Akademiler ile ilgili fikri sorulan Melis Alphan şöyle dedi:

"ÇOK ETKİLENDİM"

“Muazzam işler yapılmış. Özellikle kadınlar ve çocuklar için ki zaten sosyal belediyeciliğin temeli olmalı bu bence. Çok çok etkilendim. Açıkçası çok fikrim yoktu Lüleburgaz’a dair. Harika hem tesisler, hem de betonarme binalar değil de; çevresiyle uyumlu alçak tesisler beni çok etkiledi.”

Melis Alphan’ın konuşmasının ardından Lüleburgaz hakkında düşünceleri sorulan İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK

“Lüleburgaz’da bence sosyal demokrat belediyeciliğinden biri uygulanmış. Yoksunluğu ve yoksulluğu istismar eden belediyecilikten farklı olarak yoksulları ve yoksunları olduğu gibi bırakan değil; onları şehrin içine katan, onları hayatın asıl dinamiği olarak var eden, toplumun ürettiği bütün kültürel, sosyal, politik ve burada olduğu gibi sportif değerini onlarla paylaşan, onları bunun içine katan bir formül icat edilmiş ve bu formül hayata geçirilmiş burada.

Bu bakımdan hem sosyal demokrat belediyecilik açısından örnek, hem de Türkiye’de gelecekte bir sosyal demokrat iktidarın kendisine bir yordam olarak benimseyeceği, her biri etkileyici örnekler olarak karşı karşıya kaldığımı, bu örnekleri yerinde gördüğümü belirtmek isterim. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.”

ÖPEBİLİR MİYİM

Konuşmasının sonunda Lüleburgaz’a tekrar gelmek istediğini ve eğer mümkün olursa bir yazarlık akademisi görmek istediğini belirten Saymaz, Ekim ayında açılışı planlanan, içerisinde 3 büyük sahne, sanat galerileri ve 14 tane atölyenin bulunduğu büyük bir sanat akademisi inşaatının sürdüğünü öğrenince sunucuyu öperek sevincini gösterdi.