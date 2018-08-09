Kanal D'de bir ayrılık daha! Yerine o isim getirildi

Kanal D'de bir ayrılık, bir atama gerçekleşti. Kim gitti, kim hangi göreve getirildi?

Aydın Doğan’ın Demirören Ailesi’ne sattığı Kanal D’de yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Kanal D Drama Müdürü Nermin Eroğlu görevinden ayrıldı. Deneyimli isim, geçen yıl Hülya Vural'dan koltuğu devralmıştı.

Eroğlu, Kanal D'de görev almadan önce, Bir Varmış Bir Yokmuş, Düşler ve Gerçekler, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dizilerin yapımcılığını yapıyordu.

YERİNE GETİRİLEN İSİM BELLİ OLDU

Doğan Grubu'nda uzun yıllar çalışan ve son olarak D Yapım Genel Müdürü olarak görev yapan Lale Eren, Nermin Eroğlu'ndan boşalan Kanal D Drama Müdürlüğü görevine getirildi.