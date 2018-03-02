Akit TV'de tepki çeken programda yine skandal ifadeler

Keser’in bu kez de aynı programda "Cihangir Nişantaşı’ndaki avanelerin babaları anaları milli mücadele yılında kimin altına yatalım onun hesabını yapıyorlardı" ifadelerini kullandığı anlaşıldı...

ODATV - Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullanmıştı. Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Keser’in bu kez de aynı programda "Cihangir Nişantaşı’ndaki avanelerin babaları anaları milli mücadele yılında kimin altına yatalım onun hesabını yapıyorlardı" ifadelerini kullandığı anlaşıldı.

Programda "Kim bilir kimin altına yattılar da böyle bir zihin çıktı ortaya" diyen Ahmet Keser, "Çanakkale’de ölenlerin evlatları sizin gibi yavşamış zihniyete sahip olmazlar. TED kolejinde Amerika’nın postallarını yalayacak yalama olmazlar. Sizin dedeleriniz kimin altına yatalımın hesabını yaparken Saim beyler, Tufan beyler, Topal Osmanlar Çerkez Ethemler gidiyordu o komutanın kellesini alıyordu" ifadelerini kullanıyor.