Dilipak'tan ABD'ye '11 Eylül' tehdidi!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizine ilişkin olarak "İlişkileri daha fazla germenin, ABD ve AB ülkelerinde başka sıkıntılara yol açacağını, 'fincancı dükkanına giren fil misali' sağa-sola saldıran Trump da öğrenecektir bir gün" dedi.

"Türkiye ile ilişkileri daha fazla germenin, ABD ve AB ülkelerinde başka sıkıntılara yol açacağını, 'fincancı dükkanına giren fil misali' sağa-sola saldıran Trump da öğrenecektir bir gün. Ya da birileri ona öğretecektir" görüşünü dile getiren Dilipak, sözlerine "ABD'deki iç gerilim böyle devam edecek olursa bir 11 Eylülün uzak bir ihtimal olmadığını da görmek gerekir" diyen Dilipak, "İçerideki işbirlikçiler de ABD'ye güvenerek meydana çıkacak olurlarsa onlar da ABD ile birlikte bedel ödemek zorunda kalacaklarını bilmeleri gerekir" diye devam etti.

Dilipak'ın "İktidarın dolarla, muhalefetin kongre ile imtihanı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye ve ABD birbirini test ediyor. Kimse geri adım atmıyor. Ama her iki tarafta da çözüm için çaba gösteren lobiler var. Ben Türkiye ile ABD arasında çözümün kolay olmadığını düşünüyorum. Bronson, FETÖ, PKK, Irak ve Suriye politikaları, İsrail (Kudüs ve Gazze) ABD'nin Suriye ve Irak'ta kendine bağlı bir askeri güç oluşturma ve bir Arap koridoru ile Türkiye ile Arap ülkeleri arasında bir koridor açma çabaları, hepsinin bir anda çözülmesi mümkün değil. Özellikle dolar krizi sürecinde yaşananlar, Türkiye'yi bir yol ayırımına getirmiş bulunuyor. BRICS, Şangay, NATO, AB ve ABD ile ilişkiler, NATO, BM, Türkiye'deki Amerikan üsleri konusunu yeniden değerlendirme konusunda geri dönülmez bir yere doğru itiyor. Türkiye nükleer santral yapımından, Kanal İstanbul'dan, 3. havaalanından, savunma sanayiinden vazgeçmeyecek.

"Uluslararası ticarette kullanılacak ortak bir para biriminin hayata geçirilmesinden, dünya 5'den büyüktür iddiasından vazgeçmeyecek. Türkiye'nin daha fazla oyalanmaya ve aba altında sopa gösteren tehditkar açıklamalar konusunda tahammül sınırlarının sonuna geldiği de açık bir gerçek. Türkiye ile ilişkileri daha fazla germenin, ABD ve AB ülkelerinde başka sıkıntılara yol açacağını, 'fincancı dükkanına giren fil misali' sağa-sola saldıran Trump da öğrenecektir bir gün. Ya da birileri ona öğretecektir. ABD'deki iç gerilim böyle devam edecek olursa bir 11 Eylülün uzak bir ihtimal olmadığını da görmek gerekir. İçerideki işbirlikçiler de ABD'ye güvenerek meydana çıkacak olurlarsa onlar da ABD ile birlikte bedel ödemek zorunda kalacaklarını, halkın Batılıların intikamını önce kendilerinden alabileceğini bilmeleri gerekir."