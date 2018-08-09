Posta'dan tazminatsız atılan Aldoğan, nedenini açıkladı

Bunun son örneği ise Posta gazetesinin Yazgülü Aldoğan’ın tazminatsız olarak işten atılmasıyla yaşandı. Gazetedeki son yazısı 12 Temmuz’da yayımlanan Aldoğan, Posta’da köşe yazarı olarak çalışıyordu. Aldoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ilişkin davalarda, askeri öğrencilerin durumlarını sıklıkla gündeme getiriyordu.

‘Tweet nedeniyle çıkardılar’

Posta Gazetesi’nin işine son vermesinin ardından Aldoğan, dün gazete binasına gitti ve eşyalarını topladı. BirGün’den Uğur Şahin'e konuşan Yazgülü Aldoğan, “Askeri öğrencilerle ilgili yaptığım iki retweet nedeniyle çıkardılar. Onlar emir kuluydu ve müebbetle cezalandırılmalarını haksız buluyorum. Bu fikrimden de vazgeçmeyeceğim, pişman değilim” dedi.

Üç gazete hariç yazı yazacak neresi kaldı?

“Duruşum ve fikirlerim artık bu gazeteye uygun düşmüyor” diyen Aldoğan, şöyle devam etti: “Şu çok acıklı: Ben fikir işçisiyim. Beni bu gazete işe fikirlerimden dolayı işe aldı. Ben burada 20 senedir köşe yazıyorum. Tabii ki ülkenin içinde bulunduğu hukuk sorunu yüzünden sıkıntılı günlerimiz oldu, buna dikkat ederek yazdık. Burada yazamadıklarımızı da sosyal medyada yazdık. İçinde hakaret unsuru olmadan fikirlerimi elbette yazacağım, benim işim bu, kamuoyu oluşturmak. Görüyorum ki artık bunu dile getirebilecek bir medya kalmadı ama okurun da şansızlığı bu. Çünkü gazetecilerin görevi haber vermekse, okurun da hakkı fikir almaktır. Bu da gasp edilmiş oluyor. Okurun, ‘artık yeter, durun’ demesi gerekiyor. Çünkü üç gazete hariç özgürce yazı yazılabilecek neresi kaldı?”