Ahmet Hakan'dan Saadet Partisi yorumu: Vay be...

AK Parti ve MHP'nin 2019 seçiminde yapacağı koalisyona Saadet Partisi birden fazla kez davet edildi. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ses bekliyorum, kapı kapanmadı" derken dün iki parti arasında bir görüşme gerçekleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tekrar "İttifak gündemimizde yok" diyerek kapıları kapattı.

Hakan'ın 'Saadet de tıpkı Milli Selamet gibi anahtar parti oldu' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle;

Kadere bakın:

Bir zamanlar Erbakan Hoca’nın Milli Selamet Partisi, ‘anahtar parti’ işlevi görürdü.

MSP’siz koalisyon kurulamazdı.

Aradan yıllar geçti.

Devir değişti.

Devran döndü.

Ve Erbakan Hoca’nın mirasçısı olan Saadet Partisi, bir anlamda yine anahtar parti konumuna yükseldi.

AK Parti ve MHP bloku Saadet’i istiyor…

Çünkü…

Dışarıda muhafazakâr parti bırakmak istemiyorlar.

Muhalefet bloku Saadet’i istiyor…

Çünkü…

Yanlarında Saadet gibi bir muhafazakâr partinin olmasının çok önemli olduğuna inanıyorlar.

Ve bu durum…

Saadet Partisi’ni oy oranının ve kapsama alanının çok ama çok ötesinde önemli hâle getiriyor.

Resmen “Vay be!”lik bir durum yani.

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