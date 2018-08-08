Fatih Altaylı'dan Cemile Bayraktar'a sert tepki!

Sosyal medyada büyük tepki çeken Cemile Bayraktar'a basın dünyasından da tepki geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuyu köşesine taşıyarak sert açıklamalarda bulundu.

Sunal ailesini de eleştiren Altaylı, adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri. Demiş ki, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir" diyerek Cemile Bayraktar'ı topa tuttu.

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından, "Sunal Ailesinin işi gücü yok mu?" başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye’de filmleri en çok seyredilen, üzerinden yıllar geçtiği halde hala güldüren, düşündüren, eğlendiren Kemal Sunal’ın filmlerini eleştirmiş adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri.

Demiş ki, “Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir”

Açıkçası bu cümlede bir Kemal Sunal’a değil, Türk halkına açık bir hakaret görüyorum.

Bu filmler bu kadar izlenip bu kadar sevilmişse ve bunu iddia eden adını hatırlamadığım kişi bu filmlerin hakaret olduğunu düşünüyorsa bu halka hakarettir, Sunal’a değil.

Tabii işin bir diğer tarafı da Sunal ailesinin bu kişiyi ciddiye alıp yanıt vermesi.

İşiniz gücünüz mü yok da her türlü saçmalığa, zırvalığa yanıt veriyorsunuz.

O yazının adını bilmediğim yazarı ile Kemal Abi’nin adını yan yana anmak dahi Kemal Abi’ye yapılmış bir ayıptır.