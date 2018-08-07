Türk medyasının içler acısı hali Reuters'a haber oldu

T24- ABD ile Türkiye arasında devam eden ‘yaptırım krizi’ nedeniyle dolar/TL’nin dün tarihi rekor düzeye ulaşması büyük bir bölümü iktidara yakın olan Türk gazeteleri tarafından ‘es geçildi’.

Dolar rekor kırdı, medya 'üç maymun'u oynadı

Aralarında yakın dönemde Demirören Grubu’na satılan Hürriyet’in de yer aldığı gazetelerin hiçbirinin ilk sayfalarında dolar/TL’deki tarihi zirvelere yer vermemesi Reuters tarafından da haberleştirildi.

Reuters haber ajansı da Gazete Duvar’ın aktarımına göre dolar/TL’deki rekor düzeylerin Türkiye medyası tarafında haberleştirilmemesiyle ilgili olarak, “Salı günü yerel medya döviz krizine çok az değindi; 20’den fazla ana akım gazetenin neredeyse hiçbiri Türk lirasının elden çıkarıldığına değinmedi. Konu, bazı muhalif gazetelerde ve iş dünyasına yönelik yayın yapan en büyük gazetenin manşetindeydi” yorumunda bulundu.

“Hiçbir Türk gazetesi ilk sayfasında görmeye cesaret edemedi”

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski de, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Türk Lirası’nın dün 2001 yılından bu yana en kötü günlük kaybı yaşadığını hatırlatarak, “Hiçbir Türk gazetesi bunu ilk sayfasında görmeye cesaret edemedi” ifadesini kullandı.

“Kurun rekor şekilde çakılmasına dair haber mi arıyorsunuz; bulmakta zorlanacaksınız”

Al Monitor’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda yayın için çalışan gazeteci Ayla Jean Yackley de, gazetelerin ilk sayfalarının yer aldığı bir görseli Twitter hesabından paylaşarak, “Kurun dünkü rekor şekilde çakılması hakkındaki haberleri mi arıyorsunuz? Türk gazetelerinde bulmakta zorlanacaksınız” dedi.