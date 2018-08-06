YouTube’da tıklanma balonu söndü

Youtube özelikle sanatçıların video kliplerini yüklediği ve tıklanma oranlarına göre popülerliğinin konuşulduğu yer haline geldi. Son yıllarda 100 milyon 200 milyon gibi abartılı tıklanma oranları son kullanıcının aklına şunu getirdi Türkiye’de 70 milyon insan varken bu şarkılar nasıl oluyorda yüz milyonlarca kişi tarafından izlenebiliyor? İşte tam da bu noktada işe kesin çözüm gecikmedi.

Youtube artık izlenmeleri kullanıcı bazında saydığı için gördüğümüz izlenme oranı 24 saat içerisinde kullanıcı bazlı revize oluyor.

Şöyle ki; bir kullanıcı aynı videoda evindeki 3 ayrı cihazdan 3 defa izlediğinde bu izlenme oranı 3 kişi olarak yansıyor. Sonrasında sistem 24 saat içerisinde aynı kullanıcının 3 defa seyrettiğini belirleyip bunu bir kullanıcı olarak güncelliyor. Bu nedenle özelikli popüler sanatçıların izlenme oranı ciddi şekilde azalmaya başladı. Youtube bu güncelleme sayesinde çok fazla konuşulan sahte izlenmelerinde çok ciddi bir şekilde önüne geçmiş oldu.

Google Partneri ve Uzman Youtube Ajansı Olan Moon Workshop firma yetkilisi Murat Barçın, YouTube bu güncellemeyi şeffaf olmak, gerçekten tekil bazda kaç kişiye ulaşıldığını doğru lanse etmek için güzel bir adım atıldığını söyledi. Sanatçılara birde özel çağrıda bulanan Barçın kliplerini duyurmak için alternatif yol aramalarının gerekmediğini Youtube Reklamları ile çok uygun bütçelerle klip tanıtımlarını doğru hedef kitleye çok hızlı bir şekilde ulaştıracaklarını söyledi.