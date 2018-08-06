TGRT Haber’e flaş transfer!

Deneyimli televizyon habercisi Ekrem Açıkel TGRT Haber’in yeni şef editörü oldu.

Gazetecilik mesleğine muhabir olarak 1995 yılında İhlas Haber Ajansında başlayan Ekrem Açıkel 1996 yılında TGRT Haber Merkezi’ne geçmişti. Polis-Adliye olaylarını izleyen ve Başbakan-Cumhurbaşkanı programlarını takip eden Açıkel ‘’İmralı yargılamaları’’ gibi birçok önemli olayı haberleştirdi ve canlı yayınlar yaptı.

TGRT Haber Merkezi’nde Ercan Seki, Jülide Ateş, Bekir Hazar, Mehmet Barlas ve Mehmet Soysal’la birlikte çalışan Açıkel, 7 yıllık TGRT mesaisi sonrası Kanal D Haber’e transfer olmuştu.

Kanal D Haber’de, Fatih Altaylı, Bülent Çöltekin, Ayşenur Arslan ve rahmetli Mehmet Ali Birand’la 13 yıl haber koşusu içinde olan Ekrem Açıkel Dünya Kupasından sıcak haberlere, Formula 1 Grand Prix’lerinden sınır ötesi operasyonlara çok farklı alanlardaki gelişmeleri izledi ve haberleştirdi.

Ekrem Açıkel 3 yıldır kurumsal gelişim eğitimleri veriyordu. Yerli ve yabancı ünlü markalarla iletişim eğitimleri gerçekleştiren Açıkel yeniden gazeteciliğe dönme kararı alarak TGRT Haber’in teklifini kabul etti.

‘’Sürekli Basın Kartı’’ sahibi olan Ekrem Açıkel 23 yıl önce mesleğe ‘’merhaba’’ dediği kanalda, TGRT Haber’de şef editörlük görevine başladı.