Bir dönem sona erdi: O isim NTV'ye böyle veda etti

Uzun yıllardır NTV ve NTV Spor bünyesinde görev yapan ünlü spiker Ercan Taner kanaldan ayrıldığını açıkladı. NTV Spor’un kapanmasının ardından NTV bünyesinde görev yapan Taner, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ayrılığı resmen açıkladı.

Deneyimli spiker veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“NTV’den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle…”

NTV ve NTV Spor bünyesinden Ercan Taner’den önce Evren Göz, Mert Aydın, Onur Tuğrul, Gökhan Çetinbaş ve Fuat Akdağ gibi isimlerle yollar ayrılmıştı.