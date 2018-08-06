Gazeteci Hülya Emeç'e hapis cezası

Van’ın Gevaş ilçesinde 2014 yılında evi üst üste 3 defa polis tarafından basılması sonucu kalp krizi geçiren Şefik Tunuç’un (48) yaşamını yitirmesi olayını haberleştiren KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hülya Emeç ile Tunuç’un eşi Hafize Tunuç, ajansın Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dicle Müftüoğlu, Van Büro Şefi Ferhat Çelik hakkında TCK 301. Madde’den açılan davanın karar duruşması görüldü.

Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasına yargılanan gazeteciler katılmadı.

“Ev baskınında polisin doğrulttuğu silaha kalbi dayanamadı” başlıklı habere ilişkin TCK 301. Madde uyarınca “Emniyet Teşkilatının alenen aşağılanması” iddiasıyla açılan davada kararını açıklayan mahkeme, haberi yapan Hülya Emeç ile beyanda bulunan Hafize Tunuç’un, suçunun sabit olduğuna hükmetti. Mahkeme Emeç ile Tunuç’a 6 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Gazeteciler Güzüpek, Müftüoğlu ve Çelik hakkında ise beraat kararları verildi.