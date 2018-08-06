6 Ağustos 2018 10:36

Yandaş gazeteden skandal 'kadın' sayfası

Yandaş gazeteden skandal 'kadın' sayfası
Yandaş Türkiye gazetesinin 'Kadın Dünyası' adlı sayfanın manşetinde bugün "Dedikodu, nükleer atık kadar tehlikeli" adlı bir haber yer aldı.
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Haberde 'dedikodu'nun tanımı "Kadınların iş yeride, evde otobüste, arabada; erkeklerin takside, işte, oyunda ve daha birçok yerde yanlarında olmayan kişi hakkında konuşması" olarak yapılıyor.

Canan Eraslan'ın hazırladığı haberin devamında ise kimlerin daha çok dedikodu yaptığından ve 'dedikodudan kurtulma yöntemleri'nden bahsediliyor.

2010'dan bu yana 1964 kadın öldürüldüğü Türkiye'de yayımlanan bir gazetedeki 'kadın' sayfasının kadına şiddeti, taciz ve tecavüzü görmezden gelerek 'dedikodu'ya odaklanması ise büyük tepki çekti.

İşte o 'kadın' sayfası:

 

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