TRT Çocuk'tan o görüntüyle ilgili açıklama geldi

TRT Çocuk, ekranlarında yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filmde "Eşeğe tecavüz görüntüsünün yer aldığı" iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu görülmüştür" denilen açıklamada, "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne hastalıklı zihnin bir ürünü olarak akıl dışı bir iftira ile yorumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TRT Çocuk'ta tartışma yaratan görüntü

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntü bazı haber siteleri tarafından da yayınlanmıştı.

TRT Çocuk'tan yapılan açıklama şöyle: