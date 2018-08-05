Odatv'nin haberine göre TRT Çocuk televizyonunda, “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde eşekle ilişkiye giren bir karakterin yer aldığı sahnenin yayınlandığı ileri sürüldü.
5 Ağustos 2018 17:34
TRT Çocuk'ta tartışma yaratan görüntü
TRT Çocuk televizyonunda, “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde eşekle ilişkiye giren bir karakterin yer aldığı sahnenin yayınlandığı ileri sürüldü.
Çok Okunanlar
-
TRT Çocuk'ta tartışma yaratan görüntü
-
Dizi senaryoları hakkında bomba Erdoğan iddiası
-
4 Kadın Zamanı'nın başlangıç tarihi belli oldu
-
Fatih Altaylı: AK Parti yaptıklarını yapmaya devam edecek
-
'Çin Seddi nerededir?' sorusu sosyal medyayı salladı
-
TRT'den 'yerli ve milli' hamle
-
Beyaz TV'de ayrılık!
-
Yandaş medya böyle çark etti
-
GS TV'ye haciz şoku
-
Netflix o romanı filme uyarlayacak