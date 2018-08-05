TRT Çocuk'ta tartışma yaratan görüntü

TRT Çocuk televizyonunda, “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde eşekle ilişkiye giren bir karakterin yer aldığı sahnenin yayınlandığı ileri sürüldü.

Odatv'nin haberine göre TRT Çocuk televizyonunda, “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde eşekle ilişkiye giren bir karakterin yer aldığı sahnenin yayınlandığı ileri sürüldü.