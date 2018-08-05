5 Ağustos 2018 17:34

TRT Çocuk'ta tartışma yaratan görüntü

TRT Çocuk televizyonunda, “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde eşekle ilişkiye giren bir karakterin yer aldığı sahnenin yayınlandığı ileri sürüldü.
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Odatv'nin haberine göre TRT Çocuk televizyonunda, “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde eşekle ilişkiye giren bir karakterin yer aldığı sahnenin yayınlandığı ileri sürüldü.

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