Dizi senaryoları hakkında bomba Erdoğan iddiası

Erkenci Kuş isimli dizide şarap kelimesinin sansürlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'deki dizilerde uygulanan sansür bir kez daha gündeme geldi.

Türkiye'de milyonları ekrana bağlayan dizilerin yapım sürecinde sansür ve otosansür uygulamaları giderek daha belirginleşiyor. Senaristler ve sektör çalışanları dizilerin mutfağında olup bitenleri Deutsche Welle Türkçe’den Burcu Karakaş’a anlattı.

Buzlanan görüntülerin dizilerdeki oranının artmasında RTÜK cezaları kadar otosansürün de payı var.

Yapım şirketlerine içerik danışmanlığı yapan B., dizi senaristlerinin otosansürü içselleştirdiğini düşünüyor. "Televizyon sahiplerinin 'Sansürü yok sayıyorum' deme şansı yok, senaristler de bu bilinçle yazıyor. Mesela, tutkulu sevişme sahnesi yazamıyorsun çünkü 'yasak' olduğunu biliyorsun" diyor.