Vatan Şaşmaz'ın koltuğu ünlü oyuncuya emanet

Filiz Aker'in cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz'ın sunduğu Bir Fikrin mi Var Türkiye? yarışmasının yeni sunucusu belli oldu. Yarışmayı artık oyuncu Bekir Aksoy sunacak.

27 Ağustos 2017'de Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sunduğu, TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' programının yeni sunucusu belli oldu. Geçen sezon Vatan Şaşmaz'ın sunduğu programı yeni sezonda Bekir Aksoy sunacak.

4 MART'TA YAYINLANACAK

Bir Fikrin mi Var Türkiye, Bekir Aksoy'un moderatörlüğünde ve güçlü jürisi ile yılın girişimcisini seçmeye hazırlanıyor. Son 11 yılda Türkiye'nin yanısıra dünyada da on binlerce girişimci ve milyonlarca izleyiciye ulaşarak ülkemizin en büyük girişimcilik markası ve platformu haline gelen yarışmanın ilk bölümü 4 Mart Pazar akşamı TRT Haber'de yayınlanacak.

30 GİRİŞİMCİ KIYASIYA BİR MÜCADELEYE GİRECEKLER

Yeni sezonda Türkiye'nin en iyi fikri olmak için 30 girişimci kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Burada sadece en iyi fikir en iyi sunum yetmiyor, karşılarında Türkiye'nin en ünlü iş insanlarının bulunduğu zorlu bir jüriyi de geçmeleri gerekiyor.