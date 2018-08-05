Fatih Altaylı: AK Parti yaptıklarını yapmaya devam edecek

Altaylı yazısında 'AK Parti’nin yaptıklarını yapmaya devam edeceğini gösteren bir programdı.' sözleriyle açıklanan programda kendisini şaşırtan bir şey olmadığını ifade etti. Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

"Aynı yolda devam

Başkan Erdoğan bakanlarıyla beraber 100 gün 400 proje açıkladı.

Şaşırtıcı bir şey görmedim içinde.

AK Parti’nin yaptıklarını yapmaya devam edeceğini gösteren bir programdı.

Muhtemelen Başkanlık sistemi nedeniyle, tüm bu alanlarda biraz daha hızlı hareket imkanı olacaktır.

Genelin dışında hoşuma giden başlıklar ise şunlar oldu:

* Çocuk ve hayvan istismarına yönelik önleyici yasaların hızla çıkartılacak olması

* Yargıda yargılama süresini kısaltmaya yönelik “Hedef Süre” uygulamasına geçilecek olması

* Sosyal Yardım politikasından vazgeçilerek bunun yerine Sosyal İstihdam politikası uygulanacağı yolundaki cümle

* Kurumların mali kaynaklarının tek elden yönetilmesi düşüncesi

Başkan’ın konuşması sırasında gözüm de piyasa verilerindeydi.

Çünkü özellikle döviz ve borsa Erdoğan’ın açıklamalarına anında tepki gösterir yıllardır.

Bu kez ilginç bir şey oldu ve Erdoğan konuşurken, döviz kurları yerinden bir milim bile kıpırdamadı.

Akşam da Türkiye’nin önde gelen finans yöneticilerinden biriyle yemekteydim.

Erdoğan’ın açıklamaları hakkında ne düşündüğünü sordum:

“Süregelen politikaların süregiden politikalar olacağını gördük. Hatalara da sevaplara da devam edileceğini duyduk. Beklentimiz inşaata değil sanayiye yönelme konusunda yüreklendirici bir tavır olmasıydı. Ama gördüğümüz kadarıyla ekonomik politikalar aynen sürecek“ dedi.

Aslında Erdoğan’ın açıklamalarının önemli bir bölümü 100 günü değil, belli ki 5 yıllık süreyi kapsayacak.

Yoksa bunca projenin 2018 sonuna kadar tamamlanacağını düşünecek halimiz yok."

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