Beyaz TV'de ayrılık!

8 yıldır Beyaz TV'nin Ana Haberlerini sunan deneyimli sunucu Ferda Yıldırım'ın Beyaz TV ile yolları ayrıldı. Yıldırım'ın evleneceği için bu kararı aldığı öğrenildi.

Haber bülteni sonunda veda eden ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ferda Yıldırım 8 yıldır sürdürdüğü yayın hayatına son vermek zorunda kaldığını ifade ederken “ Dostluğu ve kardeşliği için ve yeteneğimizi gösterme şansı sunduğu için Genel Yayın Koordinatörümüz Osman Gökçek'e teşekkür ederim. Haber müdürümüz Murat Erçin'e, muhabir, kameraman vs tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim En büyük teşekkür de izleyicilerimize. Bu veda aslında ayrılıktan bile sayılmaz.” dedi.