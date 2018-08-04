Yandaş medya böyle çark etti

Beyaz Saray, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı.
ABD ile yaşanan Brunson krizi yandaş medyanın kafasını karıştırdı.
Dünkü manşetlerinde 'asıp kesen' yandaş gazeteler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Singapur'da yaptığı görüşme sonrası 180 derece döndü.
Dün 'Haddini bil ABD' yazıp, bugün 'Başbaşa aşacaklar' yazan yandaş gazetelerin dünkü ve bugünkü manşetleri şu şekilde:
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