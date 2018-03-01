Can Yayınları'nda üst düzey değişiklik

9 Eylül 2013 tarihinden itibaren Can Yayınları Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Sırma Köksal görevinden ayrıldı. Köksal'ın yerine Cem Akaş getirildi. Cem Akaş 19 Mart 2018 tarihi itibariyle görevine başlayacak.

Cem Akaş kimdir?

Cem Akaş 1968'de Mannheim-Almanya'da doğdu, 1974'te ailesiyle Türkiye'ye geldi. İzmit Seka İlkokulu'nu ve Robert Kolej'i bitirdi, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden lisans, Columbia Üniversitesi'nden yüksek lisans (siyaset bilimi), Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden doktora (tarih) dereceleri aldı. 1992'den beri yayıncılık yapan Akaş, Yapı Kredi Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini, G Yayın Grubu'nun kurucu başkanlığını, Koç Üniversitesi Yayınları'nın yönetici direktörlüğünü üstlendi, Ku-Ko Kurgu Kolektifi ve Hayat Bilgisi Okulu'nun kurucuları arasında yer aldı. Cem Akaş'ın yayımlanmış yirmiden fazla kitabı ve otuzdan fazla çevirisi bulunuyor. Fotoğrafçı Esra Özdoğan'la evli, Can adında bir oğulları ve Şimşir adında bir kedileri var.



