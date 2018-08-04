Netflix o romanı filme uyarlayacak

George Orwell'in klasikleşen ve gelmiş geçmiş en iyilerden biri olarak anılan romanı Hayvan Çiftliği'nin film uyarlaması Netflix'te yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi ve Maymunlar Cehennemi serilerinde sergilediği performans ile hareket yakalama (motion capture) tekniğinin sembol ismi haline gelen Andy Serkis, yönetmen olarak da dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor. İlk yönetmenlik deneyimi olan Breath geçtiğimiz yıl sinemaseverler ile buluşan Serkis, George Orwell'in sevilen romanı Hayvan Çiftliği'ni filme dönüştürecek.

Hayvan Çiftliği (Animal Farm)'nin haklarını satın alan Netflix, Orwell'in sevilen kitabını ekrana uyarlaması için Serkis ile anlaştı. Netflix bu hafta başında, Serkis'in yeni filmi Mowgli'nin haklarını Warner Bros'tan satın almıştı. Büyük bölümü hareket yakalama teknolojisi ile çekilen ve bütçesi 100 milyon doları aşan Mowgli'nin Netflix'in yayımladığı en dikkat çekici orijinal filmlerden biri olması bekleniyor.