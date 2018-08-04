Resmi Gazete haftalık dergi yolunda

Birgün- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’nin internet ortamında yayınlanacağı, ayrıca lüzum görülmesi halinde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda yayınlanacağı yolundaki karara tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’nin internet ortamında yayınlanacağı, ayrıca lüzum görülmesi halinde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda yayınlanacağı yolundaki karara tepki gösterildi.

Odatv'nin haberine göre Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı Av. Erdem Akyüz, Resmi Gazete’nin bir gazete halinde, sürekli ve basılı olarak yayınlanmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Akyüz açıklamasında şunları söyledi:

“Resmi Gazete, adında T.C. unvanını taşıyan tek yayın organıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin; 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan tek Resmi Gazete’sidir. Türkiye Cumhuriyetinin; yönetim ve işleyişine ilişik tüm yasa ve yönergelerin bu yayın organında yer alması zorunludur. Yazılı olarak yayınlanan bu Resmi Gazete , esasen internet ortamında da yer almaktadır. Ancak yazılı olarak yayınlanması mecburiyetinin kaldırılması, belli günlerde belli sayıda basılması ve yayın keyfiyetinin internet ortamında yapılması bir çok sakınca ve istenmeyen durumlara neden olacaktır. Basılı ortamda ve sürekli olarak yayınlanmasına devam edilmesi yararlı ve zorunludur.”