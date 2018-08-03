KKTC'li gazeteciler için AB devreye girdi

Avrupa Komisyonu, Afrin harekâtını ‘ikinci işgal’ diye niteleyince haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı dava açılan iki KKTC’li gazeteci için yaptığı yazılı açıklama yaptı. Gazeteciler Şener Levent ve Ali Osman aleyhine açılan soruşturmaları eleştirdi. Avrupa Komisyonu'nun, "Türkiye'de haklarında dava açılan KKTC'li gazetecileri gündeme getireceğiz" dediği öğrenildi.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Kıbrıs Haber Ajansı’nın ilgili sorusuna yanıt olarak yapılan açıklamada, ‘gazetecilere yönelik taciz ve sindirme girişimlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB’nin Temel Haklar Şartı ile garanti altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi’ anlamına geldiğini vurgulandı.

‘İlgili makamların nezdinde gündeme getirilecek’

Komisyon ilgili yanıtında, Şener Levent, Ali Osman ve KKTC’de yayın yapan Afrika gazetesi aleyhine Türkiye’de açılan davalar konusunda bilgisi olduğunu açıkladı. Komisyon, ‘konuyu izlemeye devam edeceğini, ilgili makamlar nezdinde gündeme getireceğini’ vurguladı. Açıklamada, ‘ifade özgürlüğünün Kıbrıs’taki iki toplum arasında güven tesisi açısından çok büyük bir önem taşıdığı’ belirtildi. Avrupa Komisyonu ‘ilgili tüm taraflara Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine, özellikle de ifade özgürlüğüyle ilgili 10. Madde’ ye saygı gösterme’ çağrısında bulundu.

AGİT: İfade özgürlüğü rahatsız edici görüşleri de içerir

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir mektup yazdı. Mektupta, “Gazetecileri yaptıkları iş nedeniyle tehdit etmek, toplumlardaki çoğulcu tartışmaları zayıflatır, otosansüre yol açabilir ve medya özgürlüğüne zarar verir. İfade özgürlüğü, rahatsız edici ve şoke edici görüşleri de kapsar” denildi.