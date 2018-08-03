Gazeteciyi gözaltına almışlardı: Yeni gelişme

Bursa'da kaldığı otelde, sabaha karşı odasına giren polisler tarafından gözaltına alınan gazeteci Seray Şahiner, polisler ve otel görevlilerinden şikayetçi oldu. Ancak dava açılmadı.

Bursa’da otel odası üç erkek polis tarafından basılarak gözaltına alınan gazeteci, yazar Seray Şahiner’in şikayeti “kovuşturmaya yer olmadığı” gerekçesiyle dava açılmadı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararı 20 Nisan 2018 günü verdi; yani yaklaşık 1,5 yıl sonra.

Şahiner Türk Tabipler Birliği’nin düzenlediği “Edebiyat Matinesi-7 Kent 7 Matine” adlı toplantı için 10 Aralık 2016 günü Bursa Tabip Odası’nın davetlisi olarak Bursa’da bulunuyordu.

Toplantı bitiminde Tabip Odası’nın kendisine tahsis ettiği oteldeki odasında uyurken 11 Aralık günü 4.45 sularında odası basıldı. Gözaltına alınan Şahiner, ifadesinin alınmasının ardından saat 11.00 sularında serbest bırakıldı.

Bianet'ten Haluk Kalafat'ın haberine göre, Şahiner, avukatı Meriç Eyüboğlu aracılığıyla odasına izinsiz giren iki polis memuru ve polislerin odasına girmesine engel olmayan otel görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

Eyüboğlu dilekçesinde o gece yaşananları özetledikten sonra “otel personeli ve polislerin tespit edilerek, haklarında soruşturma yapılmasını ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105 (Cinsel taciz), 116 (Konut dokunulmazlığının ihlali), 119 (İş ve çalışma hürriyetinin ihlali), 134 (Özel hayatın gizliliğini ihlali), 137 (Yetkinin kötüye kullanımı) ve 257. (Görevi kötüye kullanma) maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle iddianame düzenlenmesin"’ talep etti.

Savcılık odaya girildiğini teyit edememiş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek görmediğini gerekçelendirirken polis memurlarının Seray Şahiner’in odasına girdiğinin teyit edilemediğini öne sürdü.

Avukat Meriç Eyüboğlu “Bu kanaate ise şikayetçi olduğumuz otel görevlileri ve polis memurlarının ifadelerini tanık ifadesi olarak kabul edip ulaşmışlar” diye açıklıyor durumu.

Şüpheliler dinlendi, tanıklar dinlenmedi

Dahası da var, savcılık gösterdikleri tanıkları yani Dr. Ayşegül Tözeren’i ve dönemin CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ı dinleme gereği de görmemiş.

Eyüboğlu kovuşturmaya yer yok kararına 21 Mayıs 2018 günü itiraz etti. Savcılık verdiği ilk kararı aynen tekrar ederek ve Eyüpoğlu’nun itirazlarının hiçbirine yanıt vermeden itirazı 20 Haziran günü reddetti.

Şeray Şahiner şimdi Anayasa Mahkemesi’ne gidecek.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, BirGün gazetesinde 7 Ağustos 2014’te yayınlanan “Buraları eskiden hep düz liseydi” yazısındaki “üstün zekalı” sıfatı üzerine yazar Seray Şahiner hakkında dava açmıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Şubat 2016’da Şahiner’i 2 bin 610 TL para cezasına çarptırdı.

Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'ne göre üstün zekalı "Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ" anlamına geliyor.

Şahiner, 11 Aralık 2016‘da Bursa’da kaldığı otelde sabaha karşı odasına giren polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Şahiner daha sonra çarptırıldığı para cezasını ödemesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şahiner, twitter hesabından paylaştığı açıklamada Türk Tabipler Birliği Edebiyat Matinesi etkinliği için gittiği Bursa'da kaldığı otele sabah 4.45'te iki sivil polisin anahtar kullanarak girdiğini; anahtarın otel yönetimi tarafından polise verildiğini yazmıştı.