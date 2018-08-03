TRT'de sular durulmuyor!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TRT personelinin emekliliğe zorlandığını açıkladı ve ‘'Çoğunluğu nitelikli personel olmak üzere 2100 personel emekli olmaya zorlanıyor. 50 yaşını geçmiş ve emekliliğine 5 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 50, 5 yıldan daha az kalanlara yüzde 30 fazla emekli ikramiyesi ödenecek. 65 yaşa kadar çalışma hakkı olanların zorla emekli edilmesi kabul edilemez'' dedi.

Koncuk, “Düzenlemeye göre 50 yaşını geçmiş, emekliliğine 5 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 50, 5 yıldan daha az kalanlara yüzde 30 fazla emekli ikramiyesi ödenerek, emeklilik özendirilecekmiş. Bunda ne var, işte, fazla ikramiye alacaklar denilebilir, ancak 65 yaşa kadar çalışma hakkı olanların, isteğe bağlı olsa problem yok, ama zorlamayla emekli edilmesi kabul edilemez. Bunlar istihdam fazlası personelmiş? O halde bu kadar personeli TRT'ye neden aldınız? Sorumlusu kim? ” diye sordu.

CEBRİ EMEKLİLİK DÖNEMİ

Emekli olmayanların havuza alınarak emekliliğe zorlanacağını ve baskıya maruz kalacağını belirten Koncuk, şunları söyledi: “TRT'de istihdam fazlası personel varsa, tek sorumlusu 17 yıldır TRT'de siyasi kadrolaşma yapan iktidardır. Şimdi istihdam fazlası denilerek zorla emekli edilecek bu personelin yerine, niteliksiz torpilli kişiler alınacak. TRT'yi arpalık yapanlar utanmalı. Emekli olmayanlar havuza alınacak ve bin pişman edilerek nerede soluğu alacakları belli olmayacak. Şu an TRT'de, yarın başka kurumlarda cebri emeklilik dönemi başlar. Kadrolu çalışanlar tasfiye edilerek, sözleşmeli statü kamuda daha da yaygınlaşır. Zaten hedef memur kavramını ortadan kaldırmak ”

SENDİKALARA ÇAĞRI

Koncuk, “Hem erken emekliliğe karşıyız diyecek hem de 50 yaşında insanları emekliliğe zorlayacaksınız. Sendikalar da tepki koysunlar ve varlık sebeplerini hatırlasınlar” çağrısı da yaptı. 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile TRT personelini emekliliğe teşvik etmek için özel düzenleme yapılmıştı. Yaş haddinden emekliliğe 5 yıl kalanların emekliliği talep etmesi halinde, emekli ikramiyeleri yüzde 30, emekliliğine 5 yıldan fazla kalanların emekliliği talep etmesi halinde ise emekli ikramiyeleri yüzde 50 fazlasıyla ödenecek.