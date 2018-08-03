Harvard'lı öğrenci ilk soruda elendi

Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Erman Gören, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında ilk soruda veda etti.

Bir arkadaşının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvurduğunu belirten Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.

"METAFORU SORUYORLAR SANDIM"

Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.