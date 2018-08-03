TRT'yi zora sokacak iddia! O yarışma çalıntı mı?

Ataşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Yeni Sahram Merkez Camiinde görev yapan müezzin Bahattin Duran, proje sahibinin kendisi olduğunu belirterek, projesinin çalındığını ileri sürdü.

Duran, projeyi ilk önce Diyanet'e ve TRT'ye kendisinin sunduğunu ancak olumsuz dönüş aldığını ifade etti.

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında jüri üyesi olan Halil Necipoğlu’na projeyi anlattığını ifade eden Duran, diğer jüri üyeleri; Mehmet Ali Sarı, Osman Eğin ve Osman Şahin ile beraber projesinin böylece kendisinden çalındığını iddia etti.

TRT'deki program ilk olarak 25 Haziran 2017’de ekranlara gelirken, Duran, 30.12.2010 tarihinde, "Kuran Bahçesi Programı" isimli projesini Semerkand TV'ye mail olarak attığını belirterek, proje fikrinin ilk olarak 8 yıl önce çıktığını ifade etti.

Duran, projesinin kendisine ait olduğuna dair elinde bir kanıt olmasını istediğinden dolayı, 2016 yılında projesini kendisine mail olarak da gönderdi.

İşte "Bülbül Sesler Bahçesi"nin içeriği:



NOTERDEN ONAYLATTI

Duran, 4 ocak 2017 yılında ise projesini noterde onaylatırken, şu ifadelere yer veriyor:

"Ekte sunmuş olduğum 1 sayfadan ibaret ‘Bu ses’ isimli yarışma programının, projesinin tarafıma ait olduğunu ve hiçbir yerden esinlenmeden, kopya edilmeden yazıldığını, başkaları tarafından izin alınmadan çoğaltılıp kullanılamayacağını beyan ederim”

İHTARNAME VE DAVA

Duran projesinin çalındığını iddia ederek, TRT Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili olarak bir ihtarname gönderirken, "Eserim, kopyalanmak suretiyle haksız olarak kullanılmaktadır" diye belirtti.

Duran, ihtarnamede şu ifadelere yer verdi:

“Yaptığınız kurum ile daha önce hazırlamış olduğum aynı formattaki yarışma programı üzerinde görüşmeler ve değerlendirmeler yapmıştık. Maliyet hesabından dolayı yapılamayacağı sonucu tarafıma iletilmişti.

Ancak hazırlamış olduğum eserimin bir kısmını kopyalamak suretiyle uygulanmaya konulduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

İlan ettiğiniz program, benim daha önce hazırlayıp, çalıştığınız kuruma sunduğum yarışmanın bir bölümüdür. Eserim, kopyalanmak suretiyle haksız olarak kullanılmaktadır. İşbu nedenle; hazırlayıp, çalıştığımız kuruma sunmuş bulunduğum eserimin kullanılmamasını, eserimin haksız kullanılmasını önlemek için adli, cezai yollara başvurmak zorunda kalacağımı, yasal haklarım mahfuz kalmak kaydıyla ihtaren ve ihbaren bildiririm.”

Ayrıca Duran, TRT Genel Müdürdüğü'ne ve jüri üyesi Halil Necipoğlu'na dava da açtı.

BİMER VE CİMER'DEN DÖNÜŞ YOK...

Duran, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)'e ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e de şikayetlerde bulunurken, kendisine şu ana kadar herhangi bir dönüşün yapılmadığı belirtti.

GÖRMEZ ELEŞTİRMİŞ, ERDOĞAN SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, yaptığı açıklamada TRT’de düzenlenen Kur’an’ı güzel okuma yarışması için, "Kur’an ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kur’an bir hayat kitabıdır” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yarışmaya sahip çıkmıştı. Erdoğan, yarışma için, “Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur" diye belirtmişti.