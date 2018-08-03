Sevilay Yılman'dan o karara sert tepki!

Ünlü medya patronu Fatih Oflaz’ın çocuğuna istismarda bulunmasıyla ilgili haberler için erişim engeli kararı aldırtmasına Habertürk yazarını Sevilay Yılman çok sert tepki gösterdi.

Medya patronu Fatih Oflaz, öz kızına istismardan 22 yıl hapis cezası almıştı.Oflaz’ın avukatları mahkemeye başvurup habere erişim yasağı kararı verilmesini talep etti.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, haberi yayınlayan Habertürk’e ve kaynak gösterip habere yer veren onlarca internet sitesine “Erişimin Engellenmesi” kararı verdi. Bu karar Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ı çıldırttı.

Yılman, "Utanmaz adam. Alçak! Sen yıllarca özbeöz kızına cinsel istismarda bulun, sonra da bu rezilliğin ortaya çıkınca “Şerefim zedelendi!” deyip, rezilliğini ifşa eden haberlere engel koymaya kalk! O alçağın avukatları aracılığı ile hakkında yapılan haberlere erişim yasağı getirilmesi için mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin de kabul ettiğini öğrenince yemin ediyorum böğüre böğüre kusasım geldi.Neden?Çünkü söz konusu haberlere erişim yasağı getiren mahkemenin gerekçeleri inanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.

İşte Yılman'ın bugünkü yazısından "Olmayan bir şeref nasıl zedelenir ki?" başlıklı o bölüm:

Utanmaz adam. Alçak! Sen yıllarca özbeöz kızına cinsel istismarda bulun, sonra da bu rezilliğin ortaya çıkınca “Şerefim zedelendi!” deyip, rezilliğini ifşa eden haberlere engel koymaya kalk!

Tüm Türkiye’nin Habertürk’ten öğrendiği haberden ben hazırlanırken haberdardım. Yayınlanmadan birkaç gün evvel Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın bir sohbetimiz sırasında söz konusu olaydan öznesinin ismini vermeden çıtlatmıştı bir şeyler ve daha o anda midem bulanmıştı.

İki gün sonra, Zülfikar’ın binbir emek vererek hazırladığı haberde öz kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan zatın bizim sektörden biri olduğunu öğrenmek ise o bulantımı iki katına çıkarmıştı.

Dün ise o zatın, o alçağın avukatları aracılığı ile hakkında yapılan haberlere erişim yasağı getirilmesi için mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin de kabul ettiğini öğrenince yemin ediyorum böğüre böğüre kusasım geldi.

Neden?

Çünkü söz konusu haberlere erişim yasağı getiren mahkemenin gerekçeleri inanılır gibi değil!

Mahkemeye göre, tam 8 yıl boyunca öz kızına cinsel istismarda bulunan ve 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Fatih Oflaz’ın bu yapılan haberler dolayısıyla şerefi zedelenmişmiş!

Evet! Yanlış okumadınız! Mahkeme söz konusu haberlere erişimin yasaklanmasına dair yaptığı açıklamada aynen şöyle diyor;

“Yayın içerikleri incelendiğinde, söz konusu içeriklerin güncelliğini yitirmiş olduğu, hali hazırda haber değeri taşımadığı, talepte bulunanın (Mehmet Fatih Oflaz) kişiliğini hedef alan, meslek ve şerefini, saygınlığını rencide edici, kötüleyici ve normal bir okuyucuda, talepte bulunan hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifade ve anlatımların bulunduğu, bu haliyle talebe konu yayınların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu sonuç ve kanısına varılarak 5651 sayılı yasa kapsamında talebin kabülüne karar vermek gerekmiştir…”

Bu kararı veren hakim kim bilmiyorum.

Ancak eğer beni okuyorsa kendisine şunu sormak istiyorum;

Pardon ama özbeöz kızını istismar eden bir adamın şerefi var mıdır ki, onun zedelenmiş olma ihtimaline karşı bu haberlere yasak getiriyorsunuz?

Olmayan bir şey nasıl zedelenir ki?

Nasıl incinir!