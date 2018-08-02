TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?

Ataşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Yeni Sahram Merkez Camiinde görev yapan müezzin Bahattin Duran, proje sahibinin kendisi olduğunu belirterek, projesinin çalındığını ileri sürdü.

Duran, projeyi ilk önce Diyanet'e ve TRT'ye kendisinin sunduğunu ancak olumsuz dönüş aldığını ifade etti.

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında jüri üyesi olan Halil Necipoğlu’na projeyi anlattığını ifade eden Duran, diğer jüri üyeleri; Mehmet Ali Sarı, Osman Eğin ve Osman Şahin ile beraber projesinin böylece kendisinden çalındığını iddia etti.

TRT'deki program ilk olarak 25 Haziran 2017’de ekranlara gelirken, Duran, 30.12.2010 tarihinde, "Kuran Bahçesi Programı" isimli projesini Semerkand TV'ye mail olarak attığını belirterek, proje fikrinin ilk olarak 8 yıl önce çıktığını ifade etti.

İşte 2010 yılında atılan o mail: