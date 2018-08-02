Yandaş gazetede kriz! Haber müdürü istifa etti

3 yılı aşkın süredir görevde bulunan Yeter, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Şafak Haber Müdürlüğü görevimden istifamı sundum. İ.K. süreçleri henüz tamamlanmadı. Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. Albayrak Ailesi ile çalışmanın gururunu yaşamaya ve belki uzakta olacak olsam da Yeni Şafak ailesinin parçası kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Medyaradar'ın iddiasına göre; Recep Yeter'in Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle ayrılık kararı aldığı belirtildi.