Milliyet'te sürpriz ayrılık! Böyle veda etti...

Milliyet Gazetes'nin Ankara ekinde 8 yıldır köşe yazarlığı yapan yapımcı-yönetmen Ali İnandım ile yollar ayrıldı.

Çalışmaları daha çok haber program ve belgesel üzerine olan İnandım son olarak kaleme aldığı köşe yazısında ayrılığını duyurdu.

İşte İnandım'ın o yazısından "Veda" başlıklı bölüm:

Milliyet Ankara Gazetesi’ndeki 8 yıllık beraberliğimiz, bu köşemizle son buluyor. Ülkenin başkentine sahip çıkmayı görev bildik, bir anlamda ondan yana olan kefeye ağırlığımızı verdik. Bize bu fırsatı tanıyan Milliyet Gazetesi’ne, emeğini inkar edemeyeceğim çalışma arkadaşlarıma ve bizi yakından takip edip cesaretlendiren siz okurlarımıza teşekkürü, fazlasıyla borç biliyoruz. Hoşçakalın, Ankara’ya sahip çıkınız..