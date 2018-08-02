TRT çalışanlarından mektup: İkna odalarına gönderiyorlar

HAKAN DİRİK/CUMHURİYET- “Yeni TRT”de “istenmeyen kişi” ilan edilen çalışanlar, kurumda “kamu yayıncılığının” tamamen bitirilmek istendiğini belirterek, kamuoyuyla “şikâyet mektubu” paylaştı. Cumhurbaşkanı’na bağlanmasının ardından TRT’de teksesliliğin önündeki son engellerin de kaldırılmaya başlandığı kaydedilen mektupta, çalışanların başka kurumlara gönderilmek için “havuza” atılarak, “ikna odalarına” sokulduğu anlatıldı. Kurumun sahibinin halk olduğu vurgulanan mektupta, çalışanlar “TRT’nin tüm Türkiye’yi kucaklayan olmaktan çıkıp, yayından, yayıncılıktan anlamayan kişilerle, teksesli bir şirkete dönüşmesine razı mı olacaksınız, yoksa sahibi olduğunuz bu kuruma ve bizlere sahip mi çıkacaksınız?” sorusunu yöneltti.

İkna odaları

“Ey sevgili sana şikâyetim var!” başlığıyla change.org sitesinden paylaşılan mektupta, kurumda yaşanan sorunlardan bazıları şöyle sıralandı: “TRT, resmi olarak Cumhurbaşkanı’na bağlandı. Artık özlük haklarımızın yok edilmesi, susmamız ve tek sesliliğe adım atılması için tek engel 657 sayılı yasa. Bu gerçekleşirse bizler için güvencesizlik, yeni (!) TRT için de dilediği kişiyi, dilediği ücretle ve sınavsız çalıştırabilen, TRT’nin tüm kaynaklarını kullanabilen bir sisteme, şirketleşmeye gidişin yolu açılacak. Bu nedenle başka kurumlara aktarma yani ‘havuz’ adı altında listeler hazırlandı. İnanması zor ama bunun için ikna odaları, değişim ofisi bile kuruldu. Emekliliğini hak eden ama daha çalışma yılı ve hakkı olanlar dahil ikramiye fazlası verilerek gitmeleri için teşvik ediliyorlar. ‘Gitmezseniz hangi kuruma ve nereye gönderileceğiniz bilinmez’ diyerek tedirgin olmamıza neden oluyorlar. Yıllarımızı verdiğimiz kurumumuzda kendimizi yabancı hissediyoruz ve aidiyet duygumuz zedeleniyor. Bilinmelidir ki, TRT’de küçültme yok, dilediği personele yer açma çalışmaları var sevgili dostlarımız.”

Mektubun sonunda “Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz” denilerek, yurttaşların kurumlarına ve çalışanlara sahip çıkması istendi.