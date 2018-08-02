Selvi, 'Erdoğan' hatasını böyle düzeltti

AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin dün yayımlanan yazısında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'ahlaksız' bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu" ifadelerinin bugün silinmiş olduğu görüldü.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan "Adnan Oktar komşumdu, ahlaksızdı" ifadelerini köşe yazısına taşımıştı.

Selvi'nin yazısından Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ifadeler çıkarıldıktan sonra değiştirilen bölüm şu şekilde:

"Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. “Ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Tam bir kararlılık söz konusu."

Yazının ilk yayımlanan hali: "

"Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Tam bir kararlılık söz konusu."