Habertürk TV'de sürpriz ayrılık!

Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Habertürk TV'de dün itibariyle bir ayrılık yaşandı.

Deneyimli haberci Serkan Tahmaz, Habertürk TV'den istifa ederek ayrıldı.

Mart 2017'de Habertürk TV kadrosuna katılan Tahmaz 1997 yılından itibaren 19 yıl süreyle atv haber'de kameraman, muhabir ve editör olarak görev yapmış, Atv haber önünde "Habere Doğru" programını, A Haber kanalında "Haberin Var mı" programını, A Spor kanalında ise "Sportmen" programını hazırlayıp sunmuştu.

Başarılı isim ayrılık kararını Instagram hesabından " 1 yıl 5 ay çalıştığım habertürktv maceram dün itibariyle sona erdi.Çok güzel arkadaşlarım oldu, çok değerli insanlarla çok mutlu çalıştım, bütün çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim.Sevgili @veyisates , @sukranpakkan , @ihsanyilmaz28

@yesilkaya76 @selogunday 'a @saffetyigit e huzurlannızda özel olarak tesekkür ediyorum. Sevgiyle-

sağlıkla kalın:)))" sözleriyle duyurdu.