'İşin içine reyting girince..'

Habertük Gazetesi yazarı Mustafa Doğan, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programına eleştiriler yöneltti. Doğan, "Tabii işin içine reyting girince ne örf kalıyor, ne âdet, ne de başka bir şey" dedi.

Doğan'ın Değerlerimizden ‘Yemekteyiz’ başlıklı yazısı şöyle;

TELEVİZYON üzerine kalem oynatmanın en kötü tarafı, sinirlerinizi zıplatacağını bildiğiniz halde bazı programlara maruz kalmak zorunda olmanız!

Tıpkı ‘Yemekteyiz’ gibi.

Gün gelip böyle bir programın peydahlanacağını atalarımız çok öncesinden sezmiş olacak ki, “Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek” diye bir laf etmişler zamanında. Resmen bu programı anlatmışlar!

Deli taklidi yapan yarışmacı mı istersiniz…

Havadan nem kapanı mı…

Normal şartlarda tabağı silip süpüreceği yemeğe burun kıvıranı mı istersiniz…

Bilgisi olmayan ama fikri olanı mı, hepsi bir arada…

“Bir insan ekrana çıkmak ve 10 bin TL kazanmak için neler yapabilir?” sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, bu programa göz atmanız yeterli.

Misafirperverliğiyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, sofra adabıyla övünen köklü bir kültür ancak bu kadar dejenere edilebilir.

Tabii işin içine reyting girince ne örf kalıyor, ne âdet, ne de başka bir şey.

Daha da acısı, insanlar bunu izleyerek bu ayıba alet oluyor. Gerçekten yazık!

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