İşte çocuk istismarının bilançosu!

Her yıl milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara maruz kalırken, engelli çocukların bu tür istismar ve ihtimallere uğrama oranının engelsiz çocuklara oranla 4 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İnternet İzleme Vakfı (IWF) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, her yıl milyonlarca çocuğun fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara maruz kaldığı bilgisine ulaştı. Engelli çocukların ise bu tür istismar ve ihtimallere uğrama oranının engelsiz çocuklara oranla 4 kat daha fazla olduğu belirlendi.

MEDYANIN GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, özellikle son zamanlarda yaşanan olayların ardından cinsel istismar konulu haberler medyanın gündemini belirledi. Özellikle son iki ayda 4 bin 247 habere konu olan çocuklara yönelik cinsel istismar, Türkiye’nin en çok konuştuğu başlıklardan birisi oldu. Mecliste yaşanan görüşmeler ve hukuki sistem üzerinde cezalara yönelik düzenlemeler medyada yer alan diğer başlıklar oldu. 2017 yılında, dünya çapında çocukların yüzde 23’ü sarsılma, dayak yeme ve dövülmeyi içeren fiziksel şiddete maruz kalırken, yüzde 36’sının tehdit, azarlama, aşağılama ve baskı uygulama gibi duygusal şiddet mağduru olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra, kötü muamele gören çocukların yüzde 26’sı cinsel istismara uğrarken, cinsel istismar mağdurlarının yüzde 18’i kız çocuklarından, yüzde 8’i ise erkek çocuklarından oluştu. Düşük ve orta gelirli 38 ülkede 17 milyon, 28 Avrupa ülkesinde 2,5 milyon kadın, 15 yaşından önce hem cinsel istismar hem de cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Başka bir rapora göre, 28 ülke baz alınarak yapılan çalışmada, cinsel ilişkiye zorlanan 10 kız çocuğundan 9’unun bu olaya tanıdıkları kişiler tarafından maruz kaldığı kaydedildi.

ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK 57 BİN 335 ADET İNTERNET SİTESİ VAR

Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınlarının 2016 yılı rakamları incelendiğinde, çocuk istismarına dair içeriklerin yer aldığı 57 bin 335 internet sitesi tespit edilirken, internet kurbanlarının yüzde 89’unun kız çocukları olduğu ve bu içeriklerin de yüzde 60’ının Avrupa merkezli sunuculardan elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmalardan elde edilen bir başka sonuç ise her yıl 15 yaş altı yaklaşık bin çocuğun cinayete kurban gittiği bilgisi oldu. Buna ek olarak, her 7 dakikada bir gencin şiddet sonucu öldürüldüğü belirlendi.