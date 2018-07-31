Doğuş Medya Grubu'nda büyük kıyım

Medyaradar - İş adamı Turgay Ciner’in Habertürk Gazetesi’ni kapatmasının ardından Ferit Şahenk de işten çıkarma düğmesine bastı.

11 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Son dönemde sık sık borç yapılandırma ve satış haberleri ile gündeme gelen Şahenk, Kral TV'de görev yapan 11 ismin işine son verdi.

Gönderilenlerin muhabir, montajcı ve kameraman olduğu öğrenildi.

BÜYÜK TENKİSAT GELİYOR

Medyaradar’a gelen diğer duyumlara göre ünlü iş adamı önümüzdeki günlerde STAR ve NTV Haber merkezleri ile NTV.com.tr’de de büyük çaplı bir tenkisat yapacak.