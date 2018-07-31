O gazetenin genel yayın yönetmeni görevinden ayrıldı

Medyaradar- Bir süredir çalışanlarına maaş ödemediği iddialarıyla gündeme gelen gazetenin üst düzey koltuğunda ayrılık yaşandı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Hakan Güldağ'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Güldağ bu görevi 2008 Mayıs ayından bu yana sürdürüyordu.

HAKAN GÜLDAĞ KİMDİR?

1961 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimini İstanbul Oruçgazi, orta öğrenimini Darüşşafaka ve Pertevniyal liselerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda gazetecilik, Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi’nde tarih okudu.

Yüksek öğrenim döneminde gemicilik, dergi yayıncılığı gibi işlerde çalıştı.

1987 yılında DÜNYA Gazetesi’nde Dış Haberler Servisi’nde çalışmaya başladı.

İlerleyen yıllarda, aynı gazetenin Dış Haberler Servisi Şefliğini, Borsa Servisi Şefliğini yürüttü ve yazıişlerinde görev yaptı.

1992 yılında Ekonomi Servisi Şefi olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. 1992 Aralık ayında biten kısa dönem askerlik görevinin ardından, Milliyet Yayın Grubu’nda EP (Ekonomi Politika) Dergisi’nde çalıştı. Uzan Grubu ile ilgili yaptığı araştırma haber nedeniyle, derginin yayın yönetmeni ve haber müdürü ile birlikte işten çıkarıldı.

Aynı yıl EP’nin eski yayın yönetmeni Aydın Demirer ile birlikte Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin “Yılın Gazetecisi Ödülü”nü aldı.

1993-94 döneminde İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti’nin (İFMC) Yayın Organı

İktisat Dergisi’nin yazıişleri müdürlüğünü yaptı.

1994 yılında American Automatic Data Processing’in (ADP) Türkiye temsilcisi BDP Real Time Haber Ajansı Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

1995 yılında BDP Haber Ajansı’ndaki görevinin yanı sıra İktisat Gazetesi Genel Yönetmenliğini yürüttü.

1996’da Sabah Grubu’na bağlı Power Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

1997 Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

1999 yılında Nezih Demirkent’in çağrısıyla Power Dergisi’ndeki görevinden ayrılarak yeniden DÜNYA Grubu’na döndü ve arkadaşlarıyla ekonomi dergisi “Globus”u çıkardı.

2004 yılı sonunda DÜNYA gazetesinin Yazıişleri Müdürlüğü’nü üstlendi.

2005 yılında Brüksel merkezli Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu (EBP) İcra Kurulu Üyeliğine seçildi.

2008 Mayıs ayından bu yana DÜNYA Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

2010 Ekim ayından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslek İzleme Komitesi üyesi olarak görev yapıyor.

2011 yılı Mayıs ayından bu yana Türkiye Medya ve İletişim Meclisi (TOBB MİM) Başkanı olarak görev yapıyor.

Hanife Güldağ ile evli olan Hakan Güldağ’ın Deniz adında bir oğlu var.